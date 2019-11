Traffico Roma del 12-11-2019 ore 17:30

LE PIOGGE DI QUESTE ORE STANNO RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE,

CI SONO DIVERSI ALLAGAMENTI.

IN PARTICOLARE DEGLI .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE

IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE.

RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI

ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA.

RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI PRESSI DI

VIA MONTEVARCHI VERSO IL RACCORDO.

SEGNALAZIONE INVECE DI ALBERI SULLA STRADA IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA

GIUSITINIANA , IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE

MERCATI E ALL’ARDEATINO NEI PRESSI DI PIAZZA FEDERICO MARCELLO LANTE.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL MURO TORTO ALTEZZA SOTTOVIA

CORSO D’ITALIA VERSO LA NOMENTANA. STESSA SITUAZIONE IN VIA CANDIA NEI

PRESSIDI VIA MONCENIGO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIA

BORGHESIANA.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE ROMA FIUMICINO ED APPIA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE IN

INTERNA TRA LE USCITE CASSIA ED APPIA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma