Traffico Roma del 12-11-2019 ore 17:30
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LE PIOGGE DI QUESTE ORE STANNO RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE,
CI SONO DIVERSI ALLAGAMENTI.
IN PARTICOLARE DEGLI .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE
IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE.
RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA.
RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI PRESSI DI
VIA MONTEVARCHI VERSO IL RACCORDO.
SEGNALAZIONE INVECE DI ALBERI SULLA STRADA IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
GIUSITINIANA , IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE
MERCATI E ALL’ARDEATINO NEI PRESSI DI PIAZZA FEDERICO MARCELLO LANTE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL MURO TORTO ALTEZZA SOTTOVIA
CORSO D’ITALIA VERSO LA NOMENTANA. STESSA SITUAZIONE IN VIA CANDIA NEI
PRESSIDI VIA MONCENIGO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIA
BORGHESIANA.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE ROMA FIUMICINO ED APPIA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE IN
INTERNA TRA LE USCITE CASSIA ED APPIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma