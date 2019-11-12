Traffico Roma del 12-11-2019 ore 19:00
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IL MALTEMPO IN QUESTE ULTIME ORE HA CAUSATO DIVERSI DISAGI NELLA CAPITALE.
IN PARTICOLARE .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE IN
PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE.
RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE A SAN PAOLO IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI
ONESTI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA.
RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI PRESSI DI
VIA MONTEVARCHI VERSO IL RACCORDO.
SEGNALAZIONE POI DI ALBERI SULLA STRADA ALL’ARDEATINO NEI PRESSI DI PIAZZA
FEDERICO MARCELLO LANTE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CANDIA NEI PRESSIDI VIA MONCENIGO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA PRENESTINA NEI PRESSI DI VIA
BORGHESIANA.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE ROMA FIUMICINO ED APPIA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE IN
INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA AURELIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma