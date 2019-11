Traffico Roma del 12-11-2019 ore 19:30

LE PIOGGE DEL POMERIGGIO HANNO PROVOCATO MOLTI DISAGI IN CITTA’.

AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI PARTICOLARI DI ALLAGAMENTI.

TRANNE CHE SULLA VIA SALARIA DOVE E’ ISTITUITO PROPRIO PER UN ALLAGAMENTO

UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEVARCHI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO.

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL

RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

.RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO IN TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA

TRA VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI DUE PONTI IN PROSSIMITA’ DI

VIA BOMARZO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TORRE SPACCATA ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI ROMANISTI.

C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE ROMA FIUMICINO ED APPIA. RALLENTAMENTI A TRATTI ANCHE IN INTERNA

TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 E PIU’ AVANTI TRA LA PISANA E LA VIA

AURELIA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma