Traffico Roma del 12-11-2019 ore 20:00
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LE PIOGGE DEL POMERIGGIO HANNO PROVOCATO MOLTI DISAGI IN CITTA’.
AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI PARTICOLARI DI ALLAGAMENTI.
TRANNE CHE SULLA VIA SALARIA DOVE E’ ISTITUITO PROPRIO PER UN ALLAGAMENTO
UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTEVARCHI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL
RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
.RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO IN TANGENZIALE IL TRAFFICO
RALLENTA TRA VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI DUE PONTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA BOMARZO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TORRE SPACCATA ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI ROMANISTI.
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE
AMERICA E VIA PONTINA VERSO IL RACCORDO E TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. OSTIA.
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA APPIA .
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma