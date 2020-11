Traffico Roma del 12-11-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in via della Pineta Sacchetti per incidente all’altezza della galleria Giovanni XXIII in direzione Trionfale forti rallentamenti sono segnalati per incidente anche in via Tuscolana nei pressi di via Nocera Umbra Cambiamo argomento due manifestazioni nel pomeriggio 1 in Piazza di Montecitorio l’altra in Piazza San Silvestro possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante lavori di potatura per tutta la giornata Sono in programma in Viale Trastevere carreggiata ridotta all’altezza di largo Bernardino da Feltre in direzione del Lungotevere possibili Inoltre brevi chiusure al traffico bus navetta sostitutiva per le linee tram a 5:14 tra Porta Maggiore e Termeper lavori servizio regolare tra i capolinea e Porta Maggiore forti ritardi per i treni della metro C per un guasto in linea il servizio è inoltre limitato a Grotte celoni con cambio treno obbligatorio a Roma così come nel resto del Lazio vietati gli spostamenti notturni dalle 22 alle 5 del giorno successivo Salvo che per motivi di lavoro salute o casi di necessità Per tutto il resto del giorno è fortemente raccomandato di non spostarsi senza valido motivo

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma