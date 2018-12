Traffico Roma del 12-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE D’ACCESSO IN

CITTÀ A CAUSA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA

ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E

TRA FLAMINIA E CASSIA. CODE ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO

ALL’USCITA OSTIA ACILIA.

CI SONO PROBLEMI SULL’AURELIA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLA STAZIONE AURELIA PROVOCA CODE A PARTIRE DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE

DEL CENTRO.

DATA L’ORA CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA

DI NERONE, SULLA TRIONFALE TRA OTTAVIA E MONTE MARIO E LUNGO LA FLAMINIA DA

LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE TRA POMEZIA NORD E

VIA DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE IN ENTRAMBI I

CASI IN DIREZIONE DI ROMA.

PROROGATI I LAVORI NOTTURNI, RESTA CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA

L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

A COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO SUGGERIAMO DI PRENDERE L’AUTOSTRADA

DIRETTAMENTE DA VIA DELLA MAGLIANA OPPURE DA VIA ISACCO NEWTON.

