Traffico Roma del 12-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE D’ACCESSO IN
CITTÀ A CAUSA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA
ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E
TRA FLAMINIA E CASSIA. CODE ANCHE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
CI SONO PROBLEMI SULL’AURELIA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA STAZIONE AURELIA PROVOCA CODE A PARTIRE DA VIA PIO SPEZI IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
DATA L’ORA CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA
DI NERONE, SULLA TRIONFALE TRA OTTAVIA E MONTE MARIO E LUNGO LA FLAMINIA DA
LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE TRA POMEZIA NORD E
VIA DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE IN ENTRAMBI I
CASI IN DIREZIONE DI ROMA.
PROROGATI I LAVORI NOTTURNI, RESTA CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA
L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
A COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO SUGGERIAMO DI PRENDERE L’AUTOSTRADA
DIRETTAMENTE DA VIA DELLA MAGLIANA OPPURE DA VIA ISACCO NEWTON.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma