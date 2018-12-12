Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA
ARDEATINA E SUCCESSIVAMENTE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA,
QUINDI TRA SALARIA, FLAMINIA E CASSIA. ALTRE CODE TRA LE USCITE TRIONFALE E
URELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA
ACILIA.
PROROGATI I LAVORI NOTTURNI, RESTA CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA
L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
A COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO SUGGERIAMO DI PRENDERE L’AUTOSTRADA
DIRETTAMENTE DA VIA DELLA MAGLIANA OPPURE DA VIA ISACCO NEWTON.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO ABBIAMO CODE DAL RACCODO SINO ALL’EUR,
SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CON CODE DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE. SULLA STESS TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI
PIETRALATA SINO ALL’USCITA PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
DATA L’ORA CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO.
SULL’AURELIA, SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE,
SULLA TRIONFALE TRA OTTAVIA E MONTE MARIO E LUNGO LA FLAMINIA DA LABARO AL
BIVIO DI TOR DI QUINTO.
CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE TRA POMEZIA NORD E
VIA DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE CAPANNELLE IN ENTRAMBI I
CASI IN DIREZIONE DI ROMA. E NEI PRESSI DELL’IPPODROMO È SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE
TRASPORTO PUBBLICO, PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE SONO
CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma