Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09:02
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A
COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA –
E SUCCESSIVAMENTE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E
TIBURTINA, QUINDI TRA SALARIA, FLAMINIA E CASSIA. ALTRE CODE TRA LE USCITE
TRIONFALE E AURELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
PROROGATI I LAVORI NOTTURNI, RESTA CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA
L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
A COLORO CHE SONO DIRETTI IN AEROPORTO SUGGERIAMO DI PRENDERE L’AUTOSTRADA
DIRETTAMENTE DA VIA DELLA MAGLIANA OPPURE DA VIA ISACCO NEWTON.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO ABBIAMO CODE DAL RACCODO SINO ALL’EUR,
COSÌ COME CI SONO CODE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI PIETRALATA SINO ALL’USCITA
PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. MA ABBIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO
SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIA NOMENTANA E DALL’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.
TRASPORTO PUBBLICO, PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE SONO
CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma