Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09:30

DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE

SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A

COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA –

E SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE ANCHE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER

LA ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E

TIBURTINA, QUINDI CASSIA, TRIONFALE E AURELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA, DA QUI ALTRE CODE FINO ALLA

ROMANINA. RIPERCUSSIONI E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA DA SPINACETO

ALL’EUR.

Riaperto IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO FINO A MEZZORA FA TRA L’EUR E

VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

SULLA STESSA ROMA FIUMICINO ABBIAMO CODE DAL RACCORDO SINO ALL’EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI PIETRALATA SINO ALL’USCITA

PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. MA ABBIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO

SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIA NOMENTANA E DALL’USCITA VERANO PORTA

MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.

TRASPORTO PUBBLICO, PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE SONO

CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO

SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-

REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO

