Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A
COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA –
E SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE ANCHE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER
LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E
TIBURTINA, QUINDI CASSIA, TRIONFALE E AURELIA E SUCCESSIVAMENTE DAL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA, DA QUI ALTRE CODE FINO ALLA
ROMANINA. RIPERCUSSIONI E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA DA SPINACETO
ALL’EUR.
Riaperto IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO FINO A MEZZORA FA TRA L’EUR E
VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO ABBIAMO CODE DAL RACCORDO SINO ALL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI PIETRALATA SINO ALL’USCITA
PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. MA ABBIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO
SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIA NOMENTANA E DALL’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.
TRASPORTO PUBBLICO, PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE SONO
CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma