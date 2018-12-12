Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN
TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD.
MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER
UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO.
CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE PERMANGONO INCOLONNAMENTII DALLA CASILINA ALLO
SVINCOLO ROMANINA. SUCCESSIVAMENTE CI SONO CODE PER DIVERSI KM DALLA VIA
APPIA SINO AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN
TERZO INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN QUESTO CASO PER
DIVERSI KM DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA, DA QUI
ALTRE CODE FINO ALLA ROMANINA.
RIPERCUSSIONI E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA
RISPETTIVAMENTE DA SPINACETO AL RACCORDO E DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO
ALLE CAPANNELLE.
DIFFICOLTÀ INCOLTRE SULLA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA
DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI LE CODE.
RIAPERTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO FINO A MEZZORA FA TRA L’EUR E
VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO ABBIAMO CODE DAL RACCORDO SINO ALL’EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI PIETRALATA SINO ALL’USCITA
PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
MA ABBIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E VIA
NOMENTANA E DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.
TRASPORTO PUBBLICO, PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE SONO
CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO
SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma