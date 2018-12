Traffico Roma del 12-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA

CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO

SUL RACCORDO ANULARE.

PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.

RIPERCUSSIONI E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO SINO

ALLE CAPANNELLE. INCIDENTE E CODE PROPRIO IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI

VIA APPIA PIGNATELLI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI ALLA

TANGENZIALE.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO PORTA

MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA L’EUR

E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PERICLE, CI TROVIAMO

NEI PRESSI DI CASAL PALOCCO, MASSIMA ATTENZIONE.

TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE

SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI

TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO

FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA STAZIONE FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma