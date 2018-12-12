Traffico Roma del 12-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA
CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO
SUL RACCORDO ANULARE.
PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA.
RIPERCUSSIONI E TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO SINO
ALLE CAPANNELLE. INCIDENTE E CODE PROPRIO IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI
VIA APPIA PIGNATELLI.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DALL’USCITA TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE SINO A VIALE CASTRENSE.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA L’EUR
E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PERICLE, CI TROVIAMO
NEI PRESSI DI CASAL PALOCCO, MASSIMA ATTENZIONE.
TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE
SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO DA ATAC UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO
FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA STAZIONE FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma