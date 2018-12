Traffico Roma del 12-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA

DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL

BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

RESTANO INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’EUR E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO. CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA LA

STAZIONE TIBURTINA E L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI

ALTRE CODE LUNGO VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.

CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA

MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI

TRANSITANO SENZA FERMARE.

MENTRE DA OTTOBRE – LO RICORDIAMO – RESTA CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI

REPUBBLICA. ATTIVATO DA ATAC UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO FRA TERMINI,

REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma