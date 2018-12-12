Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA
DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
RESTANO INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’EUR E VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO. CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA LA
STAZIONE TIBURTINA E L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI
ALTRE CODE LUNGO VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO.
CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA
MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE.
MENTRE DA OTTOBRE – LO RICORDIAMO – RESTA CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI
REPUBBLICA. ATTIVATO DA ATAC UN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO FRA TERMINI,
REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma