Traffico Roma del 12-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA SALARIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI
A CASTEL GIBILEO DIREZIONE RACCORDO ANULARE
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA
PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA
PORTONACCIO SI TRATTA IN QUESTO CASO DI TRAFFICO INTENSO
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E
DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA APPIA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA
SEMPRE DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI IN VIA AURELIA TRA L’AURELIA
HOSPITAL E VIA DELLA MAGLIANA
CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA
MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE
.È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS TERMINI REPUBBLICA
BARBERINI PORTA PINCIANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma