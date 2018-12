Traffico Roma del 12-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 I.V

SULLA VIA SALARIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI

A CASTEL GIBILEO DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA

PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DIREZIONE CENTRO A PARTIRE DA

PORTONACCIO SI TRATTA IN QUESTO CASO DI TRAFFICO INTENSO

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E

DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA APPIA TRA PRENESTINA E

TIBURTINA

SEMPRE DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI IN VIA AURELIA TRA L’AURELIA

HOSPITAL E VIA DELLA MAGLIANA

CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA

MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI

TRANSITANO SENZA FERMARE

.È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS TERMINI REPUBBLICA

BARBERINI PORTA PINCIANA

