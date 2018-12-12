Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO IN
CARREGGIATA INTERNA
PROSEGUENDO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA
IN USCITA DALLA CITTÀ VERSO IL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO è INTENSO IN
VIA NOMENTANA VIA SALARIA FLAMINIA E CASSIA
A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA
SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E
DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI
AL NOMENTANO INCIDENTE IN PIAZZA BOLOGNA INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA DELLE PROVINCE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIALE MARESCIALLO
PILSUDSKY DA CORSO FRANCIA A PIAZZALE DELLA RIMEMBRANZA DIREZIONE VIALE
PARIOLI
VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A VIA
LUISA DI SAVOIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma