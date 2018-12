Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 I.V

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO IN

CARREGGIATA INTERNA

PROSEGUENDO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E

PRENESTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA

IN USCITA DALLA CITTÀ VERSO IL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO è INTENSO IN

VIA NOMENTANA VIA SALARIA FLAMINIA E CASSIA

A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA

SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E

DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI

AL NOMENTANO INCIDENTE IN PIAZZA BOLOGNA INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA DELLE PROVINCE

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKY DA CORSO FRANCIA A PIAZZALE DELLA RIMEMBRANZA DIREZIONE VIALE

PARIOLI

VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A VIA

LUISA DI SAVOIA

