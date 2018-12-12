Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE UN
INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA TRIONFALE A CASTEL GIUBILEO DIREZIONE DELLA
ROMA FIRENZE
PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO E CODE ANCHE IN DIREZIONE ESTERNA TRA LE USCITE DELLA ROMA
FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA
SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE
SULLA STESSA PINETA SACCHETTI IL TRAFFICO è CONGESTIONATO TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E
DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 IL TUTTO VERO SAN GIOVANNI
AL NOMENTANO INCIDENTE IN PIAZZA BOLOGNA INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA DELLE PROVINCE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIALE MARESCIALLO
PILSUDSKY DA CORSO FRANCIA A PIAZZALE DELLA RIMEMBRANZA DIREZIONE VIALE
PARIOLI
VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A VIA
LUISA DI SAVOIA
ALL’EU DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA PIAZZA
GUGLIELMO MARCONI E PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma