Traffico Roma del 12-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

FORTI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA SELVA CANDIDA E CASTEL GIUBILEO VERSO LA ROMA

FIRENZE

SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO E CODE ANCHE IN DIREZIONE ESTERNA TRA LE USCITE DELLA ROMA

FIUMICINO E VIA TUSCOLANA

A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA

SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE

SULLA STESSA PINETA SACCHETTI IL TRAFFICO è CONGESTIONATO TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI DIREZIONE VIA DI BOCCEA

TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA

RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA PRENESTINA PIGNETO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI

SEMPRE VERSO LA TAGENZIALE EST CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E

VIALE DI TOR DI QUINTO

VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A VIA

LUISA DI SAVOIA

ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI E PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma