Traffico Roma del 12-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
FORTI I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA SELVA CANDIDA E CASTEL GIUBILEO VERSO LA ROMA
FIRENZE
SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO E CODE ANCHE IN DIREZIONE ESTERNA TRA LE USCITE DELLA ROMA
FIUMICINO E VIA TUSCOLANA
A MONTE MARIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA TRIONFALE SIA DIREZIONE PINETA
SACCHETTI MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE
SULLA STESSA PINETA SACCHETTI IL TRAFFICO è CONGESTIONATO TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI DIREZIONE VIA DI BOCCEA
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA PRENESTINA PIGNETO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI
SEMPRE VERSO LA TAGENZIALE EST CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E
VIALE DI TOR DI QUINTO
VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A VIA
LUISA DI SAVOIA
ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI E PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma