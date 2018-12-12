Traffico Roma del 12-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GP
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI PER L’INTENSO TRAFFICO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO NEI DUE SENSI,
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA
PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SITUAZIONE DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINO ROMANINA, CASILINA A24 QUI A COMPLICARE LA
SITUAZIONE UN INCIDENTE; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO LUNGHE CODE
TRA GLI SVINCOLI BOCCEA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE , PROSEGUENDO IN
INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA PRENESTINA E
LAURENTINA FIUMICINO
IN USCITA DALLA CITTà INCOLONNAMENTI LUNGO LA VIA FLAMINIA DA CORSO DI
FRANCIA AL RACCORDO
ANALOGA SITUAZIONE SULLA COLOMBO CON CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
DECISAMENTE PIù COMPLICATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA CON CODE DALLA
COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA E FRA TRIGORIA E TOR DE CENCI IN
DIREZIONE DELLA CAPITALE
QUESTA SERA ULTIMA CORSA PER LE TRE LINEE METROPOLITANE ALLE 23.30.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DELLA
METRO A DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. PREVISTO UN SERVIZIO BUS
DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI -PORTAPINCIANA FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma