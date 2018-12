Traffico Roma del 12-12-2018 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GP

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

DISAGI PER L’INTENSO TRAFFICO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO NEI DUE SENSI,

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA

PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

SITUAZIONE DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINO ROMANINA, CASILINA A24 QUI A COMPLICARE LA

SITUAZIONE UN INCIDENTE; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO LUNGHE CODE

TRA GLI SVINCOLI BOCCEA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE , PROSEGUENDO IN

INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA PRENESTINA E

LAURENTINA FIUMICINO

IN USCITA DALLA CITTà INCOLONNAMENTI LUNGO LA VIA FLAMINIA DA CORSO DI

FRANCIA AL RACCORDO

ANALOGA SITUAZIONE SULLA COLOMBO CON CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA

DECISAMENTE PIù COMPLICATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA CON CODE DALLA

COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA E FRA TRIGORIA E TOR DE CENCI IN

DIREZIONE DELLA CAPITALE

QUESTA SERA ULTIMA CORSA PER LE TRE LINEE METROPOLITANE ALLE 23.30.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DELLA

METRO A DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. PREVISTO UN SERVIZIO BUS

DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI -PORTAPINCIANA FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma