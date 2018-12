Traffico Roma del 12-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA

TRIONFALE A CASTEL GIUBILEO

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA E

PROSEGUENDO CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E LO SVINCOLO PER LA A24

IN USCITA DALLA CITTÀ DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA VIA

TIBURTINA SALARIA E CASSIA

CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA SALARIA

SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE

DI TRO DI QUINTO IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI

TRAFFICO INCOLONNATO SU CORSO D’ITALIA E IN VIA DEL MURO TORTO DIREZIONE

PIAZZALE FLAMINIO

SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI A

PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA

E A SEGUIRE CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

DIREZIONE OSTIA

CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA

MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI

TRANSITANO SENZA FERMARE

È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS TERMINI REPUBBLICA

BARBERINI PORTA PINCIANA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma