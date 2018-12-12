Traffico Roma del 12-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA
TRIONFALE A CASTEL GIUBILEO
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA E
PROSEGUENDO CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E LO SVINCOLO PER LA A24
IN USCITA DALLA CITTÀ DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA VIA
TIBURTINA SALARIA E CASSIA
CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA SALARIA
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE CODE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE
DI TRO DI QUINTO IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI
TRAFFICO INCOLONNATO SU CORSO D’ITALIA E IN VIA DEL MURO TORTO DIREZIONE
PIAZZALE FLAMINIO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI A
PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA
E A SEGUIRE CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
DIREZIONE OSTIA
CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA
MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE
È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS TERMINI REPUBBLICA
BARBERINI PORTA PINCIANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma