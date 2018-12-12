Traffico Roma del 12-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASSIA E SALARIA
IN ESTERNA DA PARCO DE MEDICI AALLA ROMANINA E DA TOR BELLA MONACA A VIA
TIBURTINA
RALLENTAMENTI IN VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DIU VIA CELSO COSTANTINI
SI TRATTA DI UN INCIDENTE
TRAFFICO INCOLONNATO SU CORSO D’ITALIA E IN VIA DEL MURO TORTO DIREZIONE
PIAZZALE FLAMINIO
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA CASTEL DI LEVA
ALTEZZA VIA ANTONIOO ZANONI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI A
PIAZZALE VENTICINQUE MARZO VERSO VIA PONTINA
E A SEGUIRE CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
DIREZIONE OSTIA
CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA
MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE
È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS TERMINI REPUBBLICA
BARBERINI PORTA PINCIANA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma