Traffico Roma del 12-12-2019 ore 07:30
Più informazioni su
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI RALLENTA, PER ORA, SULLA VIA PONTINA TRA
CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA E
SI STA IN CODA LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRA TORRENOVA E IL GRA.
GIUNTI SUL GRA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA.
INCOLONNAMENTI POI SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’:
SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E POI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO
TOGLIATTI, QUI PER UN INCIDENTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma