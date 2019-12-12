Traffico Roma del 12-12-2019 ore 08:00
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IN DIREZIONE DELLA CAPITALE:
SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA E
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELL’AXA,
SI RALLENTA, SULLA VIA
PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA, E SI STA IN CODA SULLA
DIRAMAZIONE ROMA-SUD, TRA TORRENOVA E IL GRA.
GIUNTI SUL GRA TRAFFICO INTENSO CON CODE E RALLENTAMENTI LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA, ANCHE A CAUSA DI
UN INCIDENTE.
RALLENTATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI, TRA VIA DI BOCCEA E VIA
AURELIA, E POI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI POI SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’ SU:
VIA AURELIA, A TRATTI, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA CASSIA, DAL GRA A VIA
DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE,
VIA TIBURTINA, DAL GRA A VIA DEL
CASALE DI SAN BASILIO.
IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE, LUNGHE CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO E
POI SUL TRATTO URBANO, TRA SETTECAMINI E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST: ALL’ALTEZZA DELLA VIA SALARIA IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO E TRA LO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE, VERSO
SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma