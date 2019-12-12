Traffico Roma del 12-12-2019 ore 09:00
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TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL GRA, CON RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E POI TRA
VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE;
MENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI, TRA LA ROMA-FIUMICINO E VIA
PONTINA E POI TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI POI SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’ SU:
VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE,
VIA TIBURTINA, DAL GRA A VIA DEL CASALE DI
SAN BASILIO.
IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE, LUNGHE CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO E
POI SUL TRATTO URBANO, TRA SETTECAMINI E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE:
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA PONTINA, TRA IL GRA E VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO E
LUNGO LA ROMA-FIUMICINO, TRA IL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
CODE POI SULLA TANGENZIALE EST:
TRA VIA DELLE VALLI E VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E TRA
LO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma