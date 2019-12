Traffico Roma del 12-12-2019 ore 09:30

SONO ancora MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTà.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO da tor cervara al

gra in uscita dalla città, e DA SETTECAMINI A VIA FIORENTINI VERSO LA

TANG.EST.

PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A

VIA DEI CAMPI SPORTIVI; CODE A TRATTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO

FRANCIA ALLA VIA NOMENTANA, E DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.

sul gra, in carreggiata esterna, code per incidente DALL’APPIA ALLA

TIBURTINA, poi rallentamenti dall’aurelia a via del pescaccio, e dalla roma

fiumicino alla via del mare.

traffico rallentato anche in carreggiata interna, tra la diramazione di

roma nord e la tiburtina, poi code a tratti dalla diramazione di roma sud

alla roma-fiumicino.

incolonnamenti anche sulla roma-fiumicino dal gra al viadotto della

magliana verso l’eur.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma