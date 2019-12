Traffico Roma del 12-12-2019 ore 11:30

a roma nord code a tratti sulla via cassia fino a via di grottarossa a

partire da la giustiniana verso il centro, e da via vibo mariano verso il

gra.

rallentamenti e code sulla via salaria all’altezza dell’aeroporto dell’urbe

verso la TANG.EST, e all’interno della galleria giovanni xxiii in direzione

trionfale a partire da via del foro italico.

code a tratti sUL percorso urbano DELLA A24 ROMA-TERAMO da portonaccio AlLA

TANG.EST in direzione del centro.

a roma sud, incidente sulla Via Ostiense: ci sono code tra il gra e Via del

Fosso del Torrino in direzione del Centro città; sempre verso il centro

code su Via Cristoforo Colombo fra Acilia e Vitinia.

