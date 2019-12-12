RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 12-12-2019 ore 13:30

di - 12 Dicembre 2019 - 13:30

Più informazioni su


CHIUSO IL TUNNEL  DELA GALLERIA GIOVANNI XXIII  PER UN INCIDENTE TRA IL
FORO ITALICO  E VIA DELLA PINETA SACCHETTI DIREZIONE VIA TRIONFALE.
RIPERCUSSIONI SULLE ZONE CIRCOSTANTI.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI  IN VIA DI TRIGORIA ALL’ALTEZZA DI VIA
ITALO TORSIELLO NELLE DUE DIREZIONI.
BREVI RALLENTAMENTI  SUL RACCORDO ANUALRE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA 
PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. 
TRASPORTO FERROVIARIO  SULLA LINEA ROMA SULMONA  LA CIRCOLAZIONE E’
RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO A ROMA PRENESTINA. I TRENI IN VIAGGIO 
SUBISCONO RITARDI FINO A 40 MINUTI 
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su