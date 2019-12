Traffico Roma del 12-12-2019 ore 13:30

CHIUSO IL TUNNEL DELA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER UN INCIDENTE TRA IL

FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI DIREZIONE VIA TRIONFALE.

RIPERCUSSIONI SULLE ZONE CIRCOSTANTI.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI TRIGORIA ALL’ALTEZZA DI VIA

ITALO TORSIELLO NELLE DUE DIREZIONI.

BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANUALRE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA

PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA SULMONA LA CIRCOLAZIONE E’

RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO A ROMA PRENESTINA. I TRENI IN VIAGGIO

SUBISCONO RITARDI FINO A 40 MINUTI



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma