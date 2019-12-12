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Traffico Roma del 12-12-2019 ore 15:30

di - 12 Dicembre 2019 - 15:30

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RIAPERTO IL TUNNEL  DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII  RIMASTO CHIUSO IN
SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA  IL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA
SACCHETTI DIREZIONE  VIA TRIONFALE. SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI. 
SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI
SETTEBAGNI E LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO
INCIDENTE IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE DELLE PROVINCE.
  TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST  RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SU
VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA DIREZIONE PIAZZALE
APPIO.
 SULLA STATALE  148 PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO  DA VIA
CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE POMEZIA.
 
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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