Traffico Roma del 12-12-2019 ore 15:30

RIAPERTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII RIMASTO CHIUSO IN

SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA IL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA

SACCHETTI DIREZIONE VIA TRIONFALE. SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI.

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI

SETTEBAGNI E LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO

INCIDENTE IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI

PIAZZALE DELLE PROVINCE.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI

FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SU

VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA DIREZIONE PIAZZALE

APPIO.

SULLA STATALE 148 PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA VIA

CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE POMEZIA.





PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma