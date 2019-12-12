Traffico Roma del 12-12-2019 ore 16:30
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RIAPERTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII RIMASTO CHIUSO IN
SEGUITO AD UN INCIDENTE TRA IL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA
SACCHETTI DIREZIONE VIA TRIONFALE. SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI
SETTEBAGNI E LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO
INCIDENTE IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI
PIAZZALE DELLE PROVINCE.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE SU
VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA DIREZIONE PIAZZALE
APPIO.
SULLA STATALE 148 PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA VIA
CRISTOFORO COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE POMEZIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma