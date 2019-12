Traffico Roma del 12-12-2019 ore 17:00

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO PER

FIUMICINO E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA precedentemente chiuso per

consentire l’intervento dell’elisoccorso-.., UN ALTRO INCIDENTE IN

CARREGGIATA INTERNA PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI

E LA CASILINA. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN INCIDENTE VIA COLA DI RIENZO

TRA VIA EZIO E VIA ATTILIO REGOLO IN DIREZIONE PIAZZA RISORGIMENTO. UN

INCIDENTE IN VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARVILLI.



NELLE ZONA DI CENTOCELLE DALLE 18 ALLE 20 CORTEO. I MANIFESTANTI

PARTIRANNO DA PIAZZALE DELLE GARDENIE PER RAGGIUNGERE VIA DEI LARICI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA VIABILITÀ, CON DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS

DI ZONA.



IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA APPIA: TRA LE 21:30 E LE 6:00

CHIUSA AL TRAFFICO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA

DELL’USCITA APPIA.





PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma