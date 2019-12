Traffico Roma del 12-12-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTA’,.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E

PONTINAA CAUSA DI UN INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA.

PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULAE ALTRE FILE DA VIA

APPIA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E LA RM-TE, TRA PRENESTINA E VIA ARDEATINA

E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA.

INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE

DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

INCIDENTE SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA

CAGLIARI.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA APPIA NUOVA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’

SU VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARVILLI.

INCIDENTE E CODE SU VIA DI TOR PAGNOTTA NEI PRESSI DI VIA FELICE SALMME.

SU VIA PORTUENSE PROBLEMI ALL’ALTEZZA DI LARGO GAETANO LA LOGGIA A CAUSA DI

UN GUASTO AI SEMAFORI.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE

ALTRE FILE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma