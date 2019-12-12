Traffico Roma del 12-12-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’,.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E
PONTINAA CAUSA DI UN INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA.
PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULAE ALTRE FILE DA VIA
APPIA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E LA RM-TE, TRA PRENESTINA E VIA ARDEATINA
E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA.
INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE
DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE SU VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA
CAGLIARI.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA APPIA NUOVA IN
PROSSIMITA’ DI VIA DEI CESSATI SPIRITI E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’
SU VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARVILLI.
INCIDENTE E CODE SU VIA DI TOR PAGNOTTA NEI PRESSI DI VIA FELICE SALMME.
SU VIA PORTUENSE PROBLEMI ALL’ALTEZZA DI LARGO GAETANO LA LOGGIA A CAUSA DI
UN GUASTO AI SEMAFORI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE
ALTRE FILE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma