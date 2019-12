Traffico Roma del 12-12-2019 ore 18:00

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLA LAURENTINA, PROSEGUENDO SI

RALLENTA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINO ALLA ROMANINA., IN CARREGGIATA

INTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

TIBURTINA.

IN CITTA NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI AL TRAFFICO

RALLETNAMENTI IN VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI PORTA SAN

SEBASTIANO. UN INCIDENTE IN VIA SATRICO RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA

ACAIA. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO RALLENTAMENTI

ALL’INCROCIO CON VIA TIMAVO.

INCIDENTE E CODE SU VIA DI TOR PAGNOTTA NEI PRESSI DI VIA DEI FUCILIERI.

TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO

COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO

DAL VIADOTTO DELLA MAGLINAA FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELL’EUR



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma