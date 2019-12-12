Traffico Roma del 12-12-2019 ore 18:00
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INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLA LAURENTINA, PROSEGUENDO SI
RALLENTA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINO ALLA ROMANINA., IN CARREGGIATA
INTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
TIBURTINA.
IN CITTA NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI AL TRAFFICO
RALLETNAMENTI IN VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI PORTA SAN
SEBASTIANO. UN INCIDENTE IN VIA SATRICO RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA
ACAIA. UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO RALLENTAMENTI
ALL’INCROCIO CON VIA TIMAVO.
INCIDENTE E CODE SU VIA DI TOR PAGNOTTA NEI PRESSI DI VIA DEI FUCILIERI.
TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO
DAL VIADOTTO DELLA MAGLINAA FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELL’EUR
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma