Traffico Roma del 12-12-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE TRA VIA
DELLA PISANA E PONTINA , PROSEGUENDO ALTRE FILE PER TRAFFICO DA VIA APPIA
AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E
SALARIA, TRA BUFALOTTA E VIA APPIA E TRA LA VIA DEL MARE E L’AURELIA.
INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO DAL RACCORDO
ANULARE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI.
INCIDENTE E CODE SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI PORTA SAN
SEBASTIANO, ALTRO INCIDENTE SU VIA SATRICO NEI PRESSI DI VIA ACAIA E SU VIA
NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA CAGLIARI , INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE
ALTRE FILE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE,
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA
SALARIA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma