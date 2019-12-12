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Traffico Roma del 12-12-2019 ore 19:30

di - 12 Dicembre 2019 - 19:30

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NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI AL TRAFFICO SUL  RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO DELLA
COLOMBO PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI  DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINO
ALLA ROMANINA., IN CARREGGIATA INTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA
LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA.  
UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA CREA RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DI VIA
CAGLIARI UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CALICE POSSIBILI RALLENTAMENTI  IN
PROSSIMITA’ DI VIA ACQUARO..
SU VIA DEL FORO ITALICO  RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI  DA VIA DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA A VIA SALARIA .SULLA TANGENZIALE  EST FILE TRA VIA
DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE, 
 
TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA  CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO 
DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI.
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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