Traffico Roma del 12-12-2019 ore 20:00
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CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO
SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO DELL’ OSTIENSE PROSEGUENDO
RALLENTAMENTI DALL’ ARDEATINA FINO ALL’ ANAGNINA
UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
CAGLIARI UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CALICE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIA ACQUARO..
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA A VIA SALARIA .SULLA TANGENZIALE EST FILE TRA VIA
DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE,
TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO
DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma