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Traffico Roma del 12-12-2019 ore 20:00

di - 12 Dicembre 2019 - 20:00

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CODE PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO
SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO DELL’ OSTIENSE  PROSEGUENDO
RALLENTAMENTI DALL’ ARDEATINA FINO ALL’ ANAGNINA   
UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA CREA RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA DI VIA
CAGLIARI UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CALICE POSSIBILI RALLENTAMENTI  IN
PROSSIMITA’ DI VIA ACQUARO..
SU VIA DEL FORO ITALICO  RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI  DA VIA DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA A VIA SALARIA .SULLA TANGENZIALE  EST FILE TRA VIA
DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE, 
 
TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA  CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO 
DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO.
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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