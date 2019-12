Traffico Roma del 12-12-2019 ore 20:00

CODE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO

SVINCOLO DELLA PISANA FINO ALLO SVINCOLO DELL’ OSTIENSE PROSEGUENDO

RALLENTAMENTI DALL’ ARDEATINA FINO ALL’ ANAGNINA

UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

CAGLIARI UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL CALICE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITA’ DI VIA ACQUARO..

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEGLI

ORTI DELLA FARNESINA A VIA SALARIA .SULLA TANGENZIALE EST FILE TRA VIA

DEI MONTI TIBURTINI E IL TRATTO URBANO DELLA RM-TE,



TRAFFICATA LA STATALE 148 PONTINA CON RALLENTAMENTI DA VIA CRISTOFORO

COLOMBO FINO AL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO

DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO.



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma