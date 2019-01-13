Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN
CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI
PER PRVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA
LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE
20,30
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma