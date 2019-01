Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20

M.Barbara Taormina

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN

CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI

PER PRVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA

LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE

20,30

