Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 08:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN
CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI
DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE
PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL
CIMITERO, POSSIBILI DIASAGI NELL’ARE LIMITROFA
PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA
LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE
20,30
PER L’ INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA SULLA RETE TRANVIARIA IN ZONA
FLAMINIO/BELLE ARTI, LA LINEA 2 VIAGGIA SU BUS LUNGO TUTTO IL PERCORSO.
BUS NAVETTA ANCHE PER LE LINEE 3 E 19, IN QUESTO CASO SOLO NEL TRATTO TRA
PIAZZA GALENO E I CAPOLINEA DI VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma