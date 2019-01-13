Traffico Roma del 13-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 09:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
NESSUN PROBLEMA ANCORA IN CITTA’, LIBERO IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL
RACCORDO ANULARE
DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE
PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL
CIMITERO, POSSIBILI DISAGI NELL’AREA LIMITROFA
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO SI TERRA’ L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA
BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ E LIMITAZIONE ALLA
CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEL VATICANO
FINO ALLA PRIMAVERA PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA
LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE ANCHE QUESTA DOMENICA LO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E
DALLE 16.30 ALLE 20,30
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma