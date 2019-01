Traffico Roma del 13-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 10:20

NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLGEMANTO, LA CIRCOLAZIONE E’

SEMPRE SCORREVOLE

ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO SI TERRA’ L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA

BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ E LIMITAZIONE ALLA

CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEL VATICANO

FINO ALLA PRIMAVERA PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA

LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE ANCHE QUESTA DOMENICA LO STOP ALLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E

DALLE 16.30 ALLE 20,30

ALLE 10, A OSTIA, CORSA PODISTICA “22° TROFEO LIDENSE”, CON PARTENZA E

ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO. LA GARA INTERESSA IL LUNGOMARE, IL TRACCIATO

ALL’INTERNO DELLA PINETA FINO A PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO, VIALE DELLA

VILLA DI PLINIO, LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI

PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO.DEVIATE, DALLE 8 LE LINEE 06, 014 E 070.

