Traffico Roma del 13-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 10:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLGEMANTO, LA CIRCOLAZIONE E’
SEMPRE SCORREVOLE
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO SI TERRA’ L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA
BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ E LIMITAZIONE ALLA
CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEL VATICANO
FINO ALLA PRIMAVERA PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA
LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE ANCHE QUESTA DOMENICA LO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E
DALLE 16.30 ALLE 20,30
ALLE 10, A OSTIA, CORSA PODISTICA “22° TROFEO LIDENSE”, CON PARTENZA E
ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO. LA GARA INTERESSA IL LUNGOMARE, IL TRACCIATO
ALL’INTERNO DELLA PINETA FINO A PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO, VIALE DELLA
VILLA DI PLINIO, LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI
PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO.DEVIATE, DALLE 8 LE LINEE 06, 014 E 070.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma