Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 11:20

M.Barbara Taormina

NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CIRCOLAZIONE NELLA

NORMA ANCHE PER LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ALLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE

16.30 ALLE 20,30

POSSIBILI DIFFICOLTA IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA’NGELUS DELLE 12 DI PAPA

FRANCESCO E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI ,

ALLE 10, A OSTIA, CORSA PODISTICA “22° TROFEO LIDENSE”, CON PARTENZA E

ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO. LA GARA INTERESSA IL LUNGOMARE, IL TRACCIATO

ALL’INTERNO DELLA PINETA FINO A PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO, VIALE DELLA

VILLA DI PLINIO, LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI

PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO.DEVIATE, DALLE 8 LE LINEE 06, 014 E 070.

