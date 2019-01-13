Traffico Roma del 13-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 12:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA RUSTICA E L’AS
CASIINA
E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE
AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO
OGGI LO RICORDIAMO TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12,30 E DALLE 16.30
ALLE 20,30
FINO ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO SI SVOGE UNA MANIFESTAZIONE PER
COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL
CIMITERO, POSSIBILI DISAGI NELL’AREA LIMITROFA
PER L’ INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA SULLA RETE TRANVIARIA IN ZONA
FLAMINIO/BELLE ARTI, LA LINEA 2 VIAGGIA SU BUS LUNGO TUTTO IL PERCORSO.
BUS NAVETTA ANCHE PER LE LINEE 3 E 19, IN QUESTO CASO SOLO NEL TRATTO TRA
PIAZZA GALENO E I CAPOLINEA DI VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma