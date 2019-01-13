Traffico Roma del 13-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 13:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA A24 E LA
CASILINA
E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE
AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO
OGGI LO RICORDIAMO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ALLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE
16.30 ALLE 20,30
E’ IN CORSO , A OSTIA, CORSA PODISTICA “22° TROFEO LIDENSE”, CON PARTENZA
E ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO. LA GARA INTERESSA IL LUNGOMARE, IL
TRACCIATO ALL’INTERNO DELLA PINETA FINO A PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO,
VIALE DELLA VILLA DI PLINIO, LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
DIREZIONE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO.DEVIATE, DALLE 8 LE LINEE 06, 014
E 070.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma