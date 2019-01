Traffico Roma del 13-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 14:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA.

TERZA DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA CON IL BLOCCO TOTALE DELLA

CIRCOLAZIONE, NELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, DI NUOVO ATTIVO NEL POMERIGGIO

DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE RIGUARDA, LO RICORDIAMO, ANCHE I

DIESEL EURO 6.

PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 16 GENNAIO I LAVORI NOTTURNI SUL GRA

CON CHIUSURA, DALLE 21.30 ALLE 06.00 DEL MATTINO SEGUENTE, DELLO

SVINCOLO DI VIA PONTINA IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA

CARREGGIATA INTERNA, OSSIA DALLA VIA APPIA, IN DIREZIONE LATINA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma