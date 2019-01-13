Traffico Roma del 13-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
PAUSA PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA ROMANA CHE RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER
CONCLUDERSI ALLE 20,30. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I DIESEL
EURO 6.
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
DALL’ARDEATINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE IN ZONA SAN BASILIO PER CHI PERCORRE
VIA CORINALDO E NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA IN VIA DI ROCCA CENCIA VICINO
IL CIVICO 264
IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,
L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19
GENNAIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma