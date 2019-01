Traffico Roma del 13-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 15:20

PAUSA PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA ROMANA CHE RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER

CONCLUDERSI ALLE 20,30. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I DIESEL

EURO 6.

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

DALL’ARDEATINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE IN ZONA SAN BASILIO PER CHI PERCORRE

VIA CORINALDO E NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA IN VIA DI ROCCA CENCIA VICINO

IL CIVICO 264

IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,

L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19

GENNAIO.

