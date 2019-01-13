Traffico Roma del 13-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
LA DOMENICA ECOLOGICA PORTA I ROMANI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI
DELLA CITTÀ.
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN PROSSIMITÀ DELLA VIA APPIA, SI RALLENTA ORA PER TRAFFICO INTENSO TRA
ARDEATINA E TUSCOLANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA BUFALOTTA, TRAFFICO
COMUNQUE IN DIREZIONE DI PORTE DI ROMA.
ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VICINO LO SVINCOLO DI PONTE
DI NONA VENENDO DAL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATE ANCHE VIA COLLATINA, VIA DI
SALONE, IN TUTTI CASI PER RECARSI A ROMA EST.
FILE ANCHE SULLA VIA PONTINA DA TOR CENCI VERSO IL CENTRO ACQUISTI DI
CASTEL ROMANO.
PRUDENZA INFINE PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE SULL’AUTOSTRADA
DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VICINO LO SVINCOLO PER L’A12 ROMA-
CIVITAVECCHIA. SI RALLENTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma