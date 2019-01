Traffico Roma del 13-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 17:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

LA DOMENICA ECOLOGICA PORTA I ROMANI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI

DELLA CITTÀ.

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

IN PROSSIMITÀ DELLA VIA APPIA, SI RALLENTA ORA PER TRAFFICO INTENSO TRA

ARDEATINA E TUSCOLANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA BUFALOTTA, TRAFFICO

COMUNQUE IN DIREZIONE DI PORTE DI ROMA.

ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VICINO LO SVINCOLO DI PONTE

DI NONA VENENDO DAL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATE ANCHE VIA COLLATINA, VIA DI

SALONE, IN TUTTI CASI PER RECARSI A ROMA EST.

FILE ANCHE SULLA VIA PONTINA DA TOR CENCI VERSO IL CENTRO ACQUISTI DI

CASTEL ROMANO.

PRUDENZA INFINE PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE SULL’AUTOSTRADA

DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO VICINO LO SVINCOLO PER L’A12 ROMA-

CIVITAVECCHIA. SI RALLENTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

