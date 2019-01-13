Traffico Roma del 13-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO SOSTENUTO IN QUEST’ULTIMA ORA, SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI CENTRI
COMMERCIALI.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA RALLENTATI TRA PRENESTINA E
LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI ANCHE DA SALARIA A
BUFALOTTA.
PIù SCORREVOLE INVECE LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA.
ANCORA TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI PONTE DI NONA VENENDO DAL
CENTRO CITTÀ. TRAFFICATE ANCHE VIA COLLATINA, VIA DI SALONE, IN TUTTI CASI
PER RECARSI A ROMA EST.
DOMANI CHIUDE LA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO. PER LAVORI DI
PULIZIA DA PARTE DELL’AMA NON SARÀ POSSIBILE TRANSITARE DA VIALE TOR DI
QUINTO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELL’OLIMPICO DALLE 22 ALLE 6 DEL
MATTINO SUCCESSIVO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma