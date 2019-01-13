Traffico Roma del 13-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TERZA DOMENICA ECOLOGICA IN DIRITTURA D’ARRIVO E ALLE 20,30 SI POTRÀ
TORNARE A GUIDARE SENZA PROBLEMI NELLA ZTL. PROSSIMA PAUSA PER LO SMOG
PREVISTA, SALVO MODIFICHE, IL 10 FEBBRAIO.
DOPO UN TARDO POMERIGGIO D’ASSALTO AI CENTRI COMMERCIALI IL TRAFFICO È ORA
REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
NESSUN PROBLEMA ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA SS148 PONTINA DOVE LA
CIRCOLAZIONE È TORNATA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ANCORA TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI PONTE DI NONA VENENDO DAL
CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA ANCHE VIA VINCENZO BONIFATI, IN PARTICOLARE PER
RAGGIUNGERE VIA COLLATINA DAL CENTRO COMMERCIALE DI ROMA EST.
PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD POCO DOPO CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE.
DOMANI CHIUDE LA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO. PER LAVORI DI
PULIZIA DA PARTE DELL’AMA NON SARÀ POSSIBILE TRANSITARE DA VIALE TOR DI
QUINTO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELL’OLIMPICO DALLE 22 ALLE 6 DEL
MATTINO SUCCESSIVO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma