Traffico Roma del 13-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 19:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TERZA DOMENICA ECOLOGICA IN DIRITTURA D’ARRIVO E ALLE 20,30 SI POTRÀ

TORNARE A GUIDARE SENZA PROBLEMI NELLA ZTL. PROSSIMA PAUSA PER LO SMOG

PREVISTA, SALVO MODIFICHE, IL 10 FEBBRAIO.

DOPO UN TARDO POMERIGGIO D’ASSALTO AI CENTRI COMMERCIALI IL TRAFFICO È ORA

REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

NESSUN PROBLEMA ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA SS148 PONTINA DOVE LA

CIRCOLAZIONE È TORNATA SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ANCORA TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI PONTE DI NONA VENENDO DAL

CENTRO CITTÀ. TRAFFICATA ANCHE VIA VINCENZO BONIFATI, IN PARTICOLARE PER

RAGGIUNGERE VIA COLLATINA DAL CENTRO COMMERCIALE DI ROMA EST.

PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD POCO DOPO CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE.

DOMANI CHIUDE LA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO. PER LAVORI DI

PULIZIA DA PARTE DELL’AMA NON SARÀ POSSIBILE TRANSITARE DA VIALE TOR DI

QUINTO A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELL’OLIMPICO DALLE 22 ALLE 6 DEL

MATTINO SUCCESSIVO.

