Traffico Roma del 13-01-2020 ore 10:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Oggi sciopero indetto dal sindacato USB sulla rete di bus gestita dal consorzio privato Roma Bielle saranno possibili stop fino alle ore 17 e poi dalle 20 A fine servizio regolare la rete di Atac tutti i dettagli e gli aggiornamenti su muoversiaroma.it smog oltre i limiti oggi in fascia verde c’è lo stop per le auto a benzina cena Euro 2 e per quelle diesel fino a Euro 3 si fermano anche moto e motorini Euro 0 ed è uno è proprio in considerazione degli eccessivi livelli di smog nell’atmosfera il Campidoglio sta valutando la possibilità di bloccare per la giornata di domani i diesel finocategoria euro 6 una decisione Verrà presa nelle prossime ore aggiornamenti su muoversiaroma.itIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma