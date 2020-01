Traffico Roma del 13-01-2020 ore 16:30

TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI

CAMPI SPORTIVI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA SI PROCEDEA A RILENTO IN VIA DI VAL

CANNUTA NELLE DUE DIREZIONI. UN TERZO INCIDENTE SU CORSO FRANCIA

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA LUIGI BODIO. SI RALLENTA SULLA

TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, E SU VIA NOMENTANA TRA VIA GASPARA STAMPA E VIA

JACOPONE DA TODI DIREZIONE CENTRO..

NEL QUARTIERE TRIESTE PER LAVORI CHIUSA CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA

TOPINO DIREZIONE PIAZZA ISTRIA.

PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DI ROMA TPL: A

RISCHIO IL SERVIZIO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE.

SERVIZIO GARANTITO DALLE 17.00 ALLE 20.00.

SERVIZIO REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE DI ATAC, COTRAL E FERROVIE

DELLO STATO ITALIANE..

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma