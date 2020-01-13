Traffico Roma del 13-01-2020 ore 16:30
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TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
CAMPI SPORTIVI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA SI PROCEDEA A RILENTO IN VIA DI VAL
CANNUTA NELLE DUE DIREZIONI. UN TERZO INCIDENTE SU CORSO FRANCIA
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA LUIGI BODIO. SI RALLENTA SULLA
TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, E SU VIA NOMENTANA TRA VIA GASPARA STAMPA E VIA
JACOPONE DA TODI DIREZIONE CENTRO..
NEL QUARTIERE TRIESTE PER LAVORI CHIUSA CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA
TOPINO DIREZIONE PIAZZA ISTRIA.
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DI ROMA TPL: A
RISCHIO IL SERVIZIO DELLE LINEE BUS PERIFERICHE.
SERVIZIO GARANTITO DALLE 17.00 ALLE 20.00.
SERVIZIO REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE DI ATAC, COTRAL E FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma