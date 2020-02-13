Traffico Roma del 13-02-2020 ore 08:00
Più informazioni su
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE
VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
SUD ALLA VIA APPIA, MENTRE IN ESTRNA RALLENTAMENTI DA BOCCEA A VIA DEL
PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO ALLE CAPANNELLE, SULLA VIA DEL
MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA E VITINIA, E SULL’ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A
VIA DI TORRICOLA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma