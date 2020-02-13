Traffico Roma del 13-02-2020 ore 09:00
Più informazioni su
A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE
PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA AL BIVIO PER LA TANG.EST.
INCOLONNAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA NOMENTANA DA VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO A VIA ARTURO GRAF E DA VIA ETTORE ROMAGNOLI ALLA TANG.EST.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE
VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
SUD ALLA VIA APPIA, MENTRE IN ESTRNA RALLENTAMENTI DALL’AURELIA A VIA DI
CASAL LUMBROSO, POI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SULLA PONTINA
DA SPINACETO ALL’EUR.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma